Cap Barbas: il Marocco estremo

Dal deserto dove la sabbia è bianchissima e fine e gli unici incontri possibili sono con i dromedari, instancabili e forti animali che popolano questi paesaggi dove la vegetazione è pressoché assente e gli spazi sono infiniti, a piccoli villaggi lungo la costa, sede di pesca temporanea, dove decine di uomini si stabiliscono per alcuni mesi l’anno dedicandosi esclusivamente alla pesca.



Il porto più vivace è sicuramente quello di Boujdour, una sonnolenta e tranquilla cittadina dominata da un grande faro; qui centinaia di barche colorate animano l’insenatura protetta e l’unico rumore è il vociare dei pescatori attivi sin dalle prime ore del mattino.



Proseguendo verso il confine con la Mauritania, attraversando territori inesplorati ed estremi, si raggiungono dei minuscoli quanto caratteristici villaggi; Aftissate è sicuramente uno dei più significativi, con le casupole sulla spiaggia e un piccolo forno all’interno di una di esse, questa piccola comunità si anima per alcuni mesi l’anno, con decine di pescatori che lasciano i propri paesi d’origine e le proprie famiglie e stazionano qui, per occuparsi esclusivamente della pesca.



Di fronte a questi paesaggi desertici e all’apparenza inospitali, si respira un’atmosfera unica e sorprendente e si ha la consapevolezza che qui, l’uomo, non ha ancora intaccato la bellezza selvaggia della natura.



E dopo centinaia di chilometri nella sabbia, si raggiunge uno dei luoghi più estremi del Sahara Occidentale, avamposto di confine: Cap Barbas, caratteristico villaggio di pescatori dove si respira un’atmosfera particolari e si viene travolti dall’immensità degli spazi desertici e dalle movimentate onde dell’oceano. Luoghi unici raggiungibili solo dai viaggiatori più avventurosi!