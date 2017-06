Paradisi naturali: le Hawaii di Donnavventura

Honolulu è la capitale dell’arcipelago, un importante centro turistico ed economico in cui grattacieli moderni si stagliano sul verde delle montagne, a due passi dal mare dell’isola Oahu, considerata, a sua volta, la capitale mondiale del surf.



Le Hawaii sono sinonimo di surf, che non è considerato un semplice sport, bensì un autentico stile di vita: gli hawaiani iniziano a surfare da piccolissimi e continuano a lungo, fino ad età avanzata: la cultura del surf e la filosofia “hang loose” sono sicuramente ben radicate nell’animo del popolo hawaiano. In realtà, però, il surf discende dalle altrettanto meravigliose isole della Polinesia Francese: fu introdotto in territorio hawaiano, infatti, più di mille anni fa da polinesiani che cavalcavano le onde su tronchi di banano.



La cucina hawaiana è multiculturale, ricca di contaminazioni polinesiane, e basata su ingredienti semplici e naturali: molto pesce crudo e tanta frutta, in particolare ananas. Non a caso una delle otto isole hawaiiane – Lanahi - era chiamata l’isola delle Ananas. Le Hawaii sono, infatti, uno tra i principali produttori ed esportatori di questo tipo di frutta in tutto il mondo, insieme ad altre prelibatezze esotiche come guaiava, papaia e mango.



Le Hawaii non sono, però, solo onde e spiagge meravigliose: le magnifiche isole offrono anche una natura rigogliosa, a dimostrazione che quest'arcipelago è davvero vario e variegato nei suoi paesaggi. E qui, non c'è mezzo migliore per andare in avanscoperta se non il cavallo, galoppando tra le immense vallate di Kualoa Ranch.

Un tempo dimora reale oggi area protetta, Kualoa Ranch è una sorta di fattoria e riserva naturale dalla bellezza sorprendente. La proprietà si estende per cinque chilometri lungo la costa e comprende tre montagne, valli e 4.000 ettari.



La natura, il clima e gli scenari paesaggistici imponenti hanno fatto in modo che le Hawaii diventassero una tra le location più ambite dalle produzioni cinematografiche, da Jurassic Park a Lost, passando per il mitico Godzilla: queste e molte altre le pellicole girate sulle isole dei sogni.