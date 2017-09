Nel mondo ci sono più sim che esseri umani

In pole position nei dati dell’incremento la Cina, con 19 milioni di nuovi abbonamenti. Seguono India, Indonesia e Ghana, con rispettivamente 17, 7 e 4 milioni. Gli utenti della telefonia mobile sono 5,3 miliardi. Il numero delle sottoscrizioni non corrisponde a quello degli utenti perché alcuni clienti hanno più di una sim attiva. Questo significa che più di due miliardi di persone non hanno un abbonamento.



Cellulari - Per quanto riguarda i dispositivi, gli smartphone restano i più richiesti sul mercato. Nel secondo trimestre di quest’anno ne sono stati venduti circa 370 milioni, vale a dire l’80% del totale dei telefoni acquistati. Inoltre, il 56% delle sottoscrizioni è legato proprio a uno smartphone.



Traffico dati - In costante aumento è anche il traffico dati da mobile, che in un solo anno è aumentato del 67%. Questo è dovuto sia all’aumento degli abbonamenti alla banda larga mobile (in costante crescita: 25% in più anno su anno), sia all’aumento del volume medio dei dati trainato da video e social.