Nokia prepara il rilancio dello storico 3310: è atteso al Mwc di Barcellona

I "rumors" si concentrano su tre dispositivi Nokia che debutteranno alla kermesse catalana: due smartphone, Nokia 5 e Nokia 3, e un altro telefono che, appunto, potrebbe riportare in vita uno dei telefoni più amati e venduti di tutti i tempi.



Il Nokia 3310 era nato come evoluzione del 3210 che, per la prima volta, aveva introdotto cover colorate intercambiabili, suonerie polifoniche e infine il gioco Snake II, capostipite di tutte le app e vera e propria droga per chi lo possedeva. Diventato un mito sia per la durata della batteria che per la robustezza dei materiali, il 3310 aveva generato anche una serie infinita di divertenti meme che circolano ancora oggi in Rete.



Il suo erede, se davvero ci sarà, potrebbe avere tutte le carte in regola per rubare la scena ai suoi colleghi smartphone. L' azienda non ha ancora svelato i particolari ma, secondo alcune fonti, il nuovo 3310 sarà un telefono almeno 3G, niente touch, doppia Sim, 30 giorni di stand-by e 22 ore di chiamate, con radio fm, player mp3, fotocamera da 2 megapixel e schermo da 2,4 pollici.