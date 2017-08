Italiani sempre più connessi: passano 27 ore al mese su WhatsApp e Facebook

Nel mese di marzo oltre 30 milioni di individui si sono collegati a internet ogni giorno: mediamente la navigazione su WhatsApp e Facebook supera le 27 ore mensili per utente, mentre su Google ha raggiunto quasi le 7 ore mensili. Questa la fotografia dell'utilizzo della Rete in Italia in base ai dati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni diffusi dall'Agcom.

Inoltre le linee di rete fissa a banda larga con velocità pari o superiore ai 10 Mbits hanno sfiorato nel primo trimestre 2017 le 16 milioni di unità, con una crescita su base annua pari a 770mila unità. I dati dell'Osservatorio trimestrale sulle Comunicazioni mostrano in particolare una riduzione degli accessi in tecnologia xdsl (-600 mila), diminuzione però più che bilanciata dalla crescita (+1,37 milioni) degli accessi in altre tecnologie (qualitativamente superiori), le quali raggiungono i 3,9 milioni di accessi grazie soprattutto alla crescita delle linee in fibra (Fttc-Ftth).



Nel settore delle linee mobili, alla fine del primo trimestre dell'anno, le linee broadband con una velocità superiore ai 10 Mbits sono il 55% del totale, mentre quelle ultrabroadband (velocità superiore ai 30 Mbits) rappresentano il 17,4%, rispetto al 9,9% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Il quadro competitivo vede Tim, pur perdendo 0,9 punti percentuali su base annua e 0,5 punti percentuali rispetto all'ultimo trimestre, rimanere ampiamente il primo operatore con il 45,4%, seguita da Fastweb e WindTre, con il 15%.



Si registra poi un aumento complessivo di 0,9 milioni, dovuta principalmente all'andamento delle sim m2m, cresciute di 2,3 milioni di unità, mentre le sim tradizionali (voce + dati) si riducono di 2,3 milioni. Prosegue in misura consistente la crescita della banda larga mobile: nel corso del primo trimestre dell'anno le sim che hanno effettuato traffico dati ammontano a 52,7 milioni (+5,2% su base annua), con un consumo medio unitario di dati stimabile in 2,2 GB/mese (+40,8%) nel primo trimestre 2017.



Nel quinquennio 2013 - 2017, le sim che hanno svolto traffico dati sono passate dal 31,9% al 53,9%. Prosegue infine inesorabile l'arretramento degli sms inviati (5,4 miliardi nel primo trimestre dell'anno) che si riducono del 17% su base annua e di oltre il 76% rispetto al 2013.