Estate in privacy, dalle app ai selfie: le 10 regole per non rimanere "scottati"

1. NON ESPORSI TROPPO CON SELFIE E FOTO - Se si postano foto o video in cui compaiono altre persone, è sempre meglio accertarsi prima che queste siano d'accordo, specie se si inseriscono anche dei tag con nomi e cognomi. E' bene porre particolare attenzione alle foto di minori.



2. GEOLOCALIZZATI? NO, GRAZIE - Per gli amanti della riservatezza che non vogliono far sapere dove sono durante le vacanze estive, il suggerimento è disattivare le opzioni di geolocalizzazione di smartphone e tablet, oltre a quelle dei social network utilizzati.



3. I "SOCIAL-LADRI" NON VANNO MAI IN VACANZA - Postando sui social network informazioni sulle vacanze si potrebbe far sapere ad eventuali malintenzionati che la propria casa è vuota. Il pericolo aumenta se poi si scrive per quanto tempo si resterà in ferie o in quali giorni.



4. NON DIMENTICARE DI METTERE LA PRIVACY IN VALIGIA - E' bene controllare le impostazioni privacy dei social network utilizzati, limitando la visibilità e la condivisione dei post ai soli amici. Altra buona regola è fare attenzione a non accettare sconosciuti nella cerchia di amicizie on line.



5. ATTENZIONE AI "PACCHI" - E' bene fare attenzione a eventuali messaggi che contengono offerte straordinarie riguardo viaggi e affitti di case per le vacanze da ottenere, ad esempio, cliccando su link che richiedono dati personali o bancari. Virus, software spia e phishing possono essere in agguato.



6. APP-PROVA DI ESTATE - In vacanza molti utenti di smartphone e tablet scaricano app per giochi, suggerimenti turistici, ecc.. Questi prodotti possono anche nascondere virus o malware. Per proteggersi, buone regole sono: scaricare le app dai market ufficiali; leggere con attenzione le descrizioni delle app; consultare eventuali recensioni degli altri utenti; evitare che i minori possano scaricare app da soli.



7. PER CHI NON PUÒ PROPRIO VIVERE SENZA WI-FI - Le connessioni offerte da bar, ristoranti, stabilimenti balneari e hotel potrebbero non essere sufficientemente protette. Quando non si e' certi del livello di sicurezza della connessione wi-fi, meglio evitare di usare servizi che richiedono credenziali di accesso o fare acquisti on line con la carta di credito.



8. SCEGLIERE UNA PROTEZIONE ALTA PER NON RIMANERE "SCOTTATI" - Aggiornamenti software costanti e programmi antivirus, magari dotati anche di anti-spyware e anti-spam, possono essere buone precauzioni per evitare furti di dati o violazioni della privacy. E' bene mantenere aggiornati anche i sistemi operativi.



9. SMARTPHONE E TABLET PRONTI A "PARTIRE" - Durante le vacanze, può accadere che smartphone e tablet siano smarriti o vengano rubati: e' quindi bene seguire alcune accortezze. In generale, è opportuno non conservare dati troppo personali sui device e prendere altre piccole precauzioni, come quella di evitare che i browser e le app memorizzino le credenziali di accesso a siti e servizi.



10. PER NAVIGARE TRANQUILLI NEL MARE DEI MESSAGGI - Nel periodo estivo si utilizzano molto sms, chat e sistemi di messaggistica. Alcuni messaggi potrebbero però contenere virus, malware o esporre al rischio di spam. Si possono poi adottare semplici precauzioni: ad esempio, non rispondere a messaggi provenienti da sconosciuti.