App per chattare: nel 2017 WhatsApp è la più amata, cresce Telegram

A seguire l'altra applicazione di casa Zuckerberg, Facebook Messenger, usata da 15 milioni di italiani e da 1,2 miliardi di utenti al mondo. Quest’ultima è utilizzata più per comunicazioni brevi, mentre WhatsApp per dialoghi molto lunghi. Al terzo posto c'è Skype, con 8 milioni di utilizzatori italiani (300 milioni d’utenti nel mondo) e un calo del 16% dei fruitori, mentre in grande crescità è Telegram, che si piazza sorprendentemente al quarto posto. Attualmente utilizzata da 3,5 milioni di italiani è l’app che ha incrementato la sua utenza del 150% rispetto all’anno scorso, probabilmente grazie alla criptatura end-to-end che garantisce segretezza.



A seguire in classifica troviamo Viber, con un milione di utenti italiani e 260 milioni di persone nel mondo, e WeChat con 280 mila italiani, in calo del 25%. Chiude la classifica, in caduta libera rispetto al suo lancio, Windows live Messenger, attualmente usata in Italia da 150 mila persone.