Woody Allen-Miley Cyrus, la strana coppia in una serie tv a settembre

Da 30 settembre potremo gustare la prima serie televisiva realizzata da Woody Allen. "Crisis in Six Scenes" è una commedia ambientata negli anni 60 e incentrata su una famiglia che sarà completamente stravolta dall'arrivo di un ospite. Allen firma la regia e la scenografia della miniserie, che si compone di 6 episodi, e recita accanto a Miley Cyrus ed Elaine May, oltre a Rachel Brosnahan e John Magaro.