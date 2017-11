Uomini e Donne Over, Tina a Gemma: "Perché non ti metti con un settantenne?"

Tina Cipollari inveisce contro le scelte di Gemma che accetta la corte di uomini più giovani o particolarmente abbienti che puntualmente la scaricano. L’attenzione è su Giorgio, medico di 54 anni e ultimo pretendente a cui Gemma, secondo l'opinionista di "Uomini e Donne", avrebbe dovuto rinunciare per l’eccessiva differenza d’età. La tronista dispensa consigli in studio dicendo di non concedersi troppo presto e offre il fianco a Tina che esplode: "Come mai non fai retromarcia prima e poi piangi per anni?" alludendo all'intimità che ha concesso alle sue frequentazioni per poi pentirsi. Nello scambio di battute cerca di inserirsi in difesa di Gemma anche Maria De Filippi, ma invano.