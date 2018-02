Uomini e Donne, Mariano cerca corteggiatrici... “all’altezza”

Giornata fortunata a Uomini e Donne per il tronista Mariano Catanzaro. Per il simpatico napoletano arrivano undici ragazze, una più bella dell’altra. La cosa che ha colpito tutti, tronista compreso, è che le ragazze, oltre ad essere attraenti sono anche molto alte, tant'è che Mariano dice: "In esterna i tacchi devo metterli io". Maria De Filippi scherza con il tronista chiedendogli: "Ma Mariano non è che hanno sbagliato trasmissione?".