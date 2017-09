Uomini e Donne, Francesco tenta il tutto per tutto per riconquistare Selvaggia

L'esperienza di "Temptation Island" sembrava aver cambiato entrambi e nel futuro di Francesco e Selvaggia si intravedeva il matrimonio. Ora, a distanza di pochi mesi la situazione della coppia è totalmente cambiata fino ad arrivare alla rottura definitiva. A "Uomini e Donne" i due hanno spiegato cosa non ha funzionato nel loro rapporto e se Selvaggia è sempre apparsa più ferma sulla sua posizione, Francesco ha tentato più volte, a modo suo, di tornare sui suoi passi e poter ripartire insieme.



Così nella puntata del programma di Canale 5 in onda martedì 26 settembre, è stata trasmessa la clip in cui il ragazzo romano ha tentato il tutto per tutto presentandosi sotto casa della sua ex ragazza per parlare della loro relazione. "Ci siamo già detti tutto - afferma subito Selvaggia - tu dopo Temptation Island non sei cambiato. Noi ci siamo lasciati perchè non sei un uomo maturo" Francesco prova più volte a guardare la situazione da un punto di vista diverso, ma la posizione della ragazza è irremovibile e questo sembra proprio l'addio definitivo.