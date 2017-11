Uomini e Donne: è scontro aperto tra Alex e Claudio

Claudio è in piena crisi, traumatizzato dall’esterna con Alex dal quale è stato trattato freddamente e che gli ha confessato l’attrazione per un’altra persona. In studio Alex chiede al suo ‘ex preferito’ maggior maturità e sincerità. Gli contesta di essersi sempre messo in competizione con gli altri pretendenti cercando una vittoria, piuttosto che mostrare un reale interesse nei suoi confronti. Alex rimpiange di aver dato troppe sicurezze a Claudio all’inizio della loro conoscenza, non calcolando che avrebbe potuto approfittarne. Lo scontro tra i due è aperto e Claudio minaccia di lasciare lo studio.