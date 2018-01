Tornare in forma dopo le vacanze con lo smart food

Tornare in forma dopo le feste natalizie risulta essere per molti un inizio difficile per l’anno nuovo ma è, allo stesso tempo, il dilemma di fronte al quale si trovano milioni di persone, soprattutto in Italia. Un modo efficace e salutare per rientrare in forma potrebbe essere seguire la dieta degli smart food, la prima dieta europea con una certificazione scientifica: quella dello Ieo, l’Istituto Europeo di Oncologia. Di questo nuovo regime alimentare si parla a Mattino Cinque, dove interviene la giornalista Eliana Liotta che spiega come i cosiddetti "cibi intelligenti" dialoghino col Dna. Si tratta di una dieta che aiuta a perdere peso ma che interviene in maniera netta anche sulla salute del corpo. Protagonisti di questa dieta sono 30 longevity food e 10 protective food. I primi sono capaci di penetrare nelle cellule e ridurre l’effetto dei geni dell’invecchiamento e tra questi ci sono arance rosse di Sicilia, capperi, asparagi, melanzane ma anche cibi golosi come il cioccolato fondente al 70%. I secondi invece sono i cereali integrali, la frutta a guscio e i semi oleosi che hanno la capacità di saziare combattendo l'accumulo di grasso.