Alimentazione: la dieta di inizio d’anno

NO AL SENSO DI COLPA – Hai un po’ ecceduto con dolciumi e brindisi? Non sentirti in colpa. Le feste sono fatte, appunto, per festeggiare e per godere delle gioie della vita, in primis quelle della tavola. Sei stata bene in compagnia, hai mangiato manicaretti deliziosi e ora, con un po’ di impegno, ti libererai del peso in più che ti hanno lasciato in eredità. Senza esitazioni e senza rimpianti.



NON FARE LA CONTA DELLE CALORIE – Il numero di calorie che si assumono è un indicatore indispensabile quando ci si mette a dieta, ma non se ne deve fare un’ossessione. Se hai qualche dubbio, chiedi la consulenza di un dietologo o di un nutrizionista: molto meglio rivolgersi di persona a un esperto piuttosto che fare affidamento su app e fai-da-te indiscriminato.



PRENDITI IL TEMPO CHE SERVE – Se devi smaltire un paio di chili, tutto è semplice: basta limitare carboidrati e zuccheri per un paio di settimane e il gioco è fatto. Se i chili da perdere sono di più, il lavoro è più complesso e richiede più tempo. Non avere fretta: se segui un regime troppo stringato, riuscirai probabilmente a raggiungere il tuo obiettivo, ma riprenderai i chili persi nel giro di poco tempo, innescando il famigerato effetto yo-yo. Per ottenere un dimagrimento duraturo è indispensabile cambiare le proprie abitudini alimentari in modo strutturale e perdere peso in modo lento e costante, senza scoraggiarsi davanti alle inevitabili battute di arresto.



ATTIVITA’ FISICA – Ormai lo sappiamo: non c’è dimagrimento senza ginnastica. Il movimento fisico, oltre a bruciare calorie, stimola il metabolismo e tonifica la muscolatura. Attenzione però: la sola ginnastica senza la dieta non basta per perdere peso. Le attività migliori per aiutare il dimagrimento sono quelle cardio e aerobiche, come corsa, walking e bicicletta, e il nuoto, da praticare almeno due-tre volte a settimana. Non hai tempo di andare in palestra? Prova con una bella passeggiata a passo veloce di 30-40 minuti al giorno. Attenzione però: perché l’attività sia efficace, devi accorgerti che il tuo battito cardiaco diventa più veloce e devi sudare un po’. Se così non è, aumenta il ritmo.



ZUCCHERI CHE "NON SERVONO” – La prima cosa da tagliare se vuoi perdere peso, sono gli zuccheri. In particolare devi rinunciare a quelli che non contribuiscono al senso di sazietà, a cominciare dagli alcolici, come vino e liquori: sono i peggiori nemici della linea e anche della salute del fegato, per cui vanno eliminati senza eccezioni. Lo stesso si può dire delle bevande gassate: una lattina di bibita ha più calorie di un piatto di pasta al pomodoro.



A TAVOLA – Non farti mancare la verdura, da consumare a volontà sia cruda sia cotta. Attenzione però ai condimenti: sì all’aceto di vino, al succo di limone e a un cucchiaino al giorno di olio extravergine di oliva. L’olio non va versato direttamente nel piatto, ma misurato con il cucchiaino: per insaporire ne basta un goccio, mentre il “giro” con la bottiglia è una quantità decisamente importante. La frutta e molto zuccherina e va consumata con moderazione, preferendo le varietà meno caloriche, come le mele, le arance, il kiwi e l’ananas, ricchi di sali e di vitamine. Limita il sale: non aggiungerlo agli alimenti e, nella cottura, sostituiscilo con spezie ed erbe aromatiche. Gli alimenti da ridurre il più possibile (ma non da eliminare completamente) sono i carboidrati e i grassi.



I SUPERFOOD – Sono gli alimenti che aiutano il fisico a depurarsi e a contrastare i radicali liberi. In più, ma quasi come un simpatico effetto collaterale, ci aiutano anche a perdere peso. Tra questi spiccano i germogli e le verdura a foglia verde, ricchi di clorofilla e di sostanze che aiutano ad assimilare le vitamine e i minerali. Ottimo anche il melograno e i mirtilli, da assumere magari sotto forma di succhi concentrati (non zuccherati, ovvio!), il tè verde. Si possono assumere ai pasti o come spuntini spezza appetito. Ottimo anche il succo di limone, da bere al mattino a digiuno senza aggiungere zucchero: depura e ristabilisce l’equilibrio alcalino del fisico.



LOTTA AI LIQUIDI - Il ristagno di liquidi nel tessuti è responsabile di sgradevoli sensazioni di gonfiore e di chili in più. Purtroppo la ritenzione idrica è un problema comunissimo e di difficile soluzione: il primo rimedio è bere in abbondanza, scegliendo acque povere di sodio. E’ bene limitare al massimo il sale, non solo quello aggiunto, ma anche quello nascosto negli alimenti stagionati come i salumi e i formaggi, e scegliere i cibi che hanno buone proprietà diuretiche, come l’ananas, i germogli di soia, il finocchio. Può essere utile anche effettuare dei massaggi o qualche seduta di presso-terapia.