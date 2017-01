Temptation Island, il week end da sogno alimenta le tensioni

"Temptation Island" entra nel vivo e sale sempre più la tensione tra le quattro coppie rimaste. Nella quinta e penultima puntata, in onda martedì 21 luglio, alle 21.10, su Canale 5, vedremo come le coppie e i single scelti hanno trascorso il week end da sogno, tranne Alessandra, che ha deciso di non partire, e Isabella, che invece è partita da sola. Giorni davvero duri per le fidanzate, mentre per una delle coppie, ci sarà un confronto al falò.