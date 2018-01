Nel corso della puntata di "Striscia la nozitia" in onda mercoledì 24 gennaio, Valerio Staffelli ha incontrato Federica Panicucci e Barbara d'Urso per un doppio tapiro che toglie ogni dubbio sul presunto attrito tra le due conduttrici di Canale 5. In occasione della festa per i dieci anni di "Mattino cinque", la Panicucci ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla storia della trasmissione, ma non ha citato la collega.



"Ho ringraziato tutti i miei partner maschili - si giustifica Federica Panicucci - Lei ha parlato benissimo di me e la ringrazio molto. Non l'ho citata perché non ho lavorato con lei direttamente. Approfitto della telecamera di Striscia la notizia per dire che non c'è nessun attrito tra noi due".



"Ma può capitare, si sarà dimenticata. A me sta simpaticissima" replica la d'Urso che poi si concede, proprio come Federica Panicucci, a un lungo bacio con l'inviato Valerio Staffelli.