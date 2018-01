Tapiro per Alberto Angela e papà Piero svela: "Fu bocciato alle elementari"

Primo Tapiro d'oro per Alberto Angela , dopo la polemica sulle Dolomiti . Il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin nei giorni scorsi aveva puntato il dito contro il programma "Meraviglie" per aver dimenticato di mostrare nel servizio la parte veneta della catena montuosa. Ma il conduttore è stato colpito anche dal fuoco amico. Il padre Piero Angela ha infatti svelato in tv: " Alberto fu bocciato in quinta elementare ".

IL CASO DOLOMITI - "Abbiamo coperto 16mila chilometri e abbiamo dovuto fare delle scelte logistiche. Mi dispiace molto per quello che è accaduto" ha chiarito il presentatore, che ha poi contraccambiato il trofeo con un bel vassoio di sfogliatelle napoletane. "Erano per la redazione, ma le do a voi. Anche queste sono meraviglie!" ha chiosato.



PAPA' PIERO: "ALBERTO E' STATO BOCCIATO"- Intanto, sempre in tv, il padre Piero Angela ha svelato qualcosa di ben poco 'meraviglioso' del suo passato da studente. Ospite a #Cartabianca, ha infatti confessato: "Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti, ma se un alunno non va bene è giusto che ripeta l'anno. Ad Alberto la bocciatura è bruciata molto, ma gli ha innescato una spirale virtuosa".