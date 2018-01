Mattino Cinque festeggia i suoi dieci anni: "Siamo una grande squadra e una grande famiglia"

Mattino Cinque compie 10 anni. Il 21 gennaio 2008, da un’idea dell’allora direttore Claudio Brachino, è cominciata l’avventura del rotocalco televisivo che tiene compagnia e informa gli italiani ogni mattina. Un programma che in passato ha visto la conduzione di Barbara D’Urso, lo stesso Claudio Brachino oltre a Paolo Del Debbio e Federico Novella e che da nove anni vede al timone Federica Panicucci accompagnata dall’edizione 2016 da Francesco Vecchi. Un compleanno speciale festeggiato in diretta tv dagli stessi conduttori con tanto di torta, champagne e candeline: "Quella di Mattino Cinque è una grande squadra e una grande famiglia, mi pregio di lavorare in questa squadra straordinaria per Mediaset", ha detto la Panicucci.