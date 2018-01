90 Special, la prima esibizione dei Cranberries in Italia

Era il 1995 quando i Cranberries hanno cantato per la prima volta Zombie in Italia. A lanciare la band irlandese per la prima volta sul palco del Festivalbar, furono Amadeus e Federica Panicucci. Un pezzo di storia trasmesso su Italia 1 nella prima puntata di 90 Special. La band è tornata alla ribalta recentemente dopo la prematura scomparsa di Dolores O’Riordan, l'indimenticabile cantante dei Cranberries morta a Londra a soli 46 anni. Un lutto prematuro per la musica e per la rock band irlandese, ritrovatasi negli ultimi anni dopo la separazione seguita al grande successo mondiale del decennio dei '90 a cavallo fra sperimentazioni alternative, post-grunge e influenze celtiche.