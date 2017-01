Steffy Forrester, addio a Beautiful: "Spero che i fan capiscano"

Era tornata, per poche puntate, giusto in tempo per fermare il matrimonio tra Liam e Hope, ma adesso Steffy Forrester dice addio a Beautiful. Jaqueline Macinnes Wood, la bella attrice che ne interpreta il ruolo nella soap opera di Canale 5, lo ha annunciato su Facebook: "Per quanto io ami The Bold and The Beautiful e volessi ancora farne parte, sfortunatamente non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda in quanto a contratto, programmazione etc...".

Molti di loro ne saranno rammaricati, questo è certo. La giovane attrice ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori per molte puntate con il suo ruolo di cattiva ragazza in moto e con il suo amore per Liam (Scott Clifton) e la eterna lotta con Hope (Kimberly Matula). Ma il rapporto lavorativo con Beautiful sembra essere arrivato al capolinea. Se si tratti di un addio definitivo non si può sapere.



Per ora quel che è certo è che per un po' il suo nome non comparirà nel cast di Beutiful, la soap che le ha dato tanta notorietà. Steffy verrà "sostituita" da Ivy, nipote australiana di Eric, che sta per fare il suo ingresso nella soap opera. Il personaggio interpretato da Jaqueline quindi non sembra più utile ai fini della produzione. Sarà così per sempre? Beautiful ha abituato tutti ai colpi di scena e anche questa volta potrebbe averne in serbo qualcuno che riguardi proprio la bella Steffy Forrester.