"Beautiful", Hope Logan a cuore aperto: "Sono pazza d'amore per il mio Ben"

14:02 - In "Beautiful", nei panni di Hope Logan, Kim Matula non sa decidersi chi sposare tra Liam e Wyatt ma lontano dal set l'attrice americana ha le idee molto chiare. A "Dipiù Tv" la stellina ha infatti presentato il suo nuovo fidanzato, l'attore e cantante Ben Goldberg: "Sono innamorata pazza di lui. Mi ha conquistato scrivendo decine di biglietti d'amore che ha nascosto dappertutto in casa mia".

"Mi sono innamorata di lui perché mi ricopre di attenzioni, è divertente e molto romantico. E poi amo il fatto che abbia uno splendido rapporto con la sua famiglia, per me la famiglia è la cosa più importante della vita"



A fare da 'cupido' tra i due l'attrice Kristolyn Lloyd, che in "Beautiful" interpreta Dayzee: "Ero ancora fidanzata con Brian (Maggert ndr.). Appena ho visto Ben ho pensato che fosse molto carino ma tra noi non è successo niente perché non sono il tipo di ragazza che tradisce o che si fa corteggiare quando è fidanzata".



Una volta tornata single, però, hanno iniziato a frequentarsi: "La nostra amica Kristolyn mi ha confessato che Ben non faceva che chiederle se ero ancora fidanzata. Ma ha preferito non farsi avanti subito e lasciarmi del tempo, non voleva essere un ripiego. Poi, passati tre mesi, si è fatto coraggio e mi ha chiesto di uscire".