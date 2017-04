Stefania Lillo a Domenica Live: "Il mio calvario con Marco Baldini"

Una storia d'amore durata undici anni e finita nel peggiore dei modi, a causa di quella che va considerata come una malattia: il gioco d'azzardo. E' quella tra Marco Baldini, ex-deejay e personaggio televisivo caduto in disgrazia e Stefania Lillo, che parla per la prima volta del calvario vissuto accanto a un uomo divorato da se stesso e lo fa a Domenica Live con Barbara D'Urso: " Mi sono innamorata follemente di lui subito è stato molto complicato, è stato un amore grande. Quella del gioco è una malattia che distrugge le famiglie e le persone che ti stanno accanto, è come un tumore che dilaga. Tutti sapevano della doppia vita di Marco. è stato uno stupido, ha rovinato tutto quello che aveva". Poi, da un giorno all'altro la svolta, negativa, che ha fatto precipitare le cose: "Un giorno di aprile - prosegue affranta Stefania - mi ha detto che dovevamo andare a Milano, dovevamo cambiare aria per sfuggire ai creditori. Ho dovuto azzerare la mia vita e vivere una realtà diversa. Dopo che Marco ha tentato il sucidio sono entrata nella crisi più nera e mi sono sentita vittima e non più carnefice. Sono caduta in depressione. Oggi, fortunatamente sono felice perchè so di esserne uscita da sola e sono più forte di prima. Non si risolvono i problemi con i soldi, mettendo una firma, tanto non bastano mai".