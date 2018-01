I cinque momenti migliori di Uomini e Donne

Il 2017 è stato memorabile per gli spettatori e i partecipanti del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il tanto atteso appuntamento quotidiano non ha deluso nessuno e, fra divertimento e commozione, ha tenuto alla televisione molti italiani. Indimenticabile lo schiaffo di Graziella a Manfredo, dopo il quale viene portata fuori dallo studio di peso, e di completo stupore invece la reazione di Tina quando scopre che il suo ex David è arrivato ospite in studio per vederla dopo venticinque anni.



E poi Alex Migliorini, che dopo molte indecisioni decide di correre il rischio e scegliere il suo compagno. Gemma, che si è fatta amare e odiare lungo tutto il corso del programma anche per le sue dispute con Tina. Fino ad arrivare a Sabrina, che non ha paura di condividere la propria decisione nonostante sappia di non avere speranze. Un anno di alti e bassi dunque per Uomini e Donne, che ha saputo far ridere e far piangere i suoi protagonisti assieme a chi ha fatto il tifo per loro tutto il tempo.