Uomini & Donne, scoop: Gemma sospetta una tresca tra Tina e Giorgio

La bomba gossipara la lancia Gemma Galgani: “Ecco perché Tina è così piena di acrimonia nei miei confronti: perché probabilmente le piace Giorgio ed è venuto il momento che lo dica”. Tina per tutta conferma, si alza con slancio e bacia Giorgio a stampo. Gemma, scioccata dalla reazione inaspettata di Tina, rischia lo svenimento. Maria De Filippi butta benzina sul fuoco: mostra la foto di un settimanale che ritrae Tina e Giorgio vicini, in occasione di una serata a Firenze. Del resto tra i due c’è sempre stata una simpatia manifesta, ma Gemma è davvero convinta che tra loro ci sia addirittura una tresca. Il “gioco” ormai è evidente a tutti tranne che a Gemma: continua ad attaccare Tina in protezione del suo “ex” territorio di caccia. Alla fine Tina sbotta: “ Gemma… ringrazia Dio che la prendo a ridere…perché è tutto frutto di una mente malata…fra un po’ parto di cervello, ho fatto la carina fino ad un certo punto ma poi ho un limite!” Applausi a scena aperta dal pubblico per Tina, che continua la sua arringa dal centro studio contro Gemma e le sue assurde insinuazioni.