Tina Cipollari si racconta in esclusiva a Verissimo

L’eccentrica opinionista di Uomini e Donne, nonché uno dei personaggi più amati dal pubblico di Canale 5, si concede per la prima volta a una lunga intervista - uno dei video più cliccati di questo 2017. Parla molto di sé, della sua famiglia e dei suoi tre figli. Loro la “criticano” per il lavoro che svolge e secondo un’ammissione della stessa Tina, ancora le chiedono in cosa consista il suo lavoro. Dimostrando di essere una donna ironica e divertente anche fuori dal contesto dei tronisti, siano essi over o meno, Tina rivela di essere una persona leggera, che cerca di prendere la vita non troppo sul serio. L’intervista si chiude con un colpo di scena assolutamente inaspettato per lei, un vero e proprio tradimento da parte di Silvia Toffanin che chiama in causa la sua più temibile rivale… Gemma.