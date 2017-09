Grande Fratello Vip, sorpresa per Serena Grandi e Lorenzo Flaherty

Lorenzo Flaherty e Serena Grandi sono i nominati di questa settimana: uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa, a meno che non abbia in mano il biglietto di ritorno, ossia una vera e propria seconda occasione per rientrare in gioco.



Il Grande Fratello ha organizzato per loro una sorpresa puntando sull’importanza di essere genitori: per Lorenzo c’è una clip di Edoardo, il figlio minore, che commuove l’attore.



Per Serena, invece, è arrivato il momento di allontanarsi dal resto del gruppo, entrando nella Mistery Room dove una persona vuole dirle qualcosa. Si tratta di suo figlio Edoardo che ha un messaggio speciale per lei: “Mi sono sempre sentito amato da te, anche quando eri lontana. Saremo per sempre una cosa sola”. L’attrice, emozionata, commenta: “È lui il mio Oscar”.