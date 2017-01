8 novembre 2015 Grande Fratello 14, Diego stila la classifica dei falsi: Federica al numero uno... Il ragazzo ha messo in fil tutti i concorrenti che dovevano indovinare in base a quale categoria tra fannullone, antipatico e falso... Tutti a caccia del segreto di Francesco/Livio

Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello 14. La colpa è di una classifica che il Grande Fratelo ha chiesto Diego di stilare. Il ragazzo deve mettere in fila i suoi compagni secondo tre possibili categorie: fannullone, antipatico, falso. I ragazzi dovranno poi indovinare con quale criterio li ha elencati Diego. La prima è Federica, in una classifica stilata per grado di falsità. E molti chiedono spiegazioni...

Questo il risultato dal primo all'ultimo: Federica, Manfredi, Simone, Jessica, Valentina, Rebecca, Kevin, Barbara, Alessandro. I ragazzi si confrontano e scoprono che la graduatoria è basata sulla falsità. Le reazioni suscitano diverse opinioni che vedono Diego chiarire la sua posizione e il giudizio sui singoli.

La classifica dei più "falsi" lascia diversi strascichi nella Casa. In particolare tra Barbara e Manfredi è necessario un chiarimento perché il giovane barese si aspettava che la sua fidanzata le stesse accanto e lo difendesse dalle "accuse" del personal trainer.



A suo parere questa cosa non è avvenuta e anzi allarga la discussione colpevolizzando la compagna che a suo dire non si prenderebbe cura di lui e del giudizio che gli altri hanno della sua persona.