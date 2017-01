Grande Fratello 14, da Jessica a Barbara: tutte contro Luigi

Non è tutto rose e fiori nella Casa del " Grande Fratello 14 ". E i ragazzi puntano il dito soprattutto contro Luigi . Che considerano " falso " e " stratega ". Tanto che lo scrittore napoletano è costretto più volte a chiarire la sua posizione. Lo attacca Jessica , la gemella che è stata nominata, e anche Barbara , che non nasconde la sua delusione. Lui prova a giustificarsi, ma non convince fino in fondo...

Barbara e Luigi discutono in giardino sulla catena di salvataggio che giovedì scorso ha portato all'eliminazione di Verdiana. La ragazza le rimprovera le nomination nei confronti di Jessica e Lidia: "Non sei come Simone, con te ho paura di rimanere delusa, ho visto in te una sensibilità profonda che mi ha colpito". Così lo scrittore argomenta le sue scelte: "Le ho votate perché il loro attaccamento a Federica non mi è piaciuto e lo scherzo a Kevin era fuori luogo". E sottolinea di non essere un calcolatore come invece tutti pensano.

E' la volta di Jessica, che non nasconde il suo rammarico. "Come ho detto a Barbara, non mi è piaciuta la tua amicizia con Federica a discapito di Alessandro e poi non mi sono mai sentito difeso da te, che invece sei una persona che mi è sempre piaciuta". Insomma alla fine un chiarimento c'è. Ma basterà a placare gli animi?