Grande Fratello 14: esplode la gelosia di Rebecca per Simone

Nella Casa del "Grande Fratello 14" è di scena la gelosia. Quella di Rebecca nei confronti di Rossella, forse troppo "vicina" al suo Simone. Ne nasce subito un diverbio, perché il ragazzo in cucina le fa notare - con il sorriso - l'atteggiamento troppo oppressivo e la invita a non accarezzarlo più: "Non voglio più le tue attenzioni". Ma Rebecca si difende: "Mi sono stufata, non ti azzardare più a fare determinate cose...".