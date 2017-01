6 novembre 2015 Grande Fratello 14: eliminata Rossella, Luigi si "salva" andando nel garage Luigi era stato eliminato dalle ragazze ma il Grande Fratello ha concesso una seconda possibilità. Barbara dovrà passare la settimana con il suo ex Casa ma facendo finta di nulla

Settima puntata del Grande Fratello 14 condotta da Alessia Marcuzzi. Rossella è stata eliminata e torna a casa, mentre Luigi, anch'egli eliminato da un voto delle ragazze, dovrà andare nel garage perché il Grande Fratello ha deciso che d'ora in avanti tutte le decisioni della Casa dovranno essere ratificate dal pubblico. Andranno al televoto: Barbara, Diego e Simone.

Settima puntata del serale del Grande Fratello. Alessia annuncia "grandi imprevisti" per la serata e sicuramente ci sarà molta carne al fuoco. Si parte subito con un filmato che mette sotto accusa Luigi, da più parti definito uno stratega. Lui prova a dire che si tratta di commenti e giudizi vecchi ma la Marcuzzi chiama in causa direttamente Rossella e Barbara.



Luigi è salvo - Alessia chiude il televoto e quindi il primo verdetto arriverà presto questa sera. Malgioglio si sbilancia augurandosi che rimangano nella casa Federica e "la vipera Rossella". Purtroppo per lui non sarà così: tra Federica, Rossella e Luigi, il primo concorrente salvo è... Luigi. Quindi la sfida decisiva sarà tra due donne. La Marcuzzi annuncia che il verdetto finale sarà dato direttamente in studio, con le due ragazze convocate



La metamorfosi di Rossella - In studio c'è il papà di Rossella che può guardare in diretta un video dove si vede la trasformazione della figlia, entrata come "figlia di papà" viziata e che ora invece si scioglie in lacime per i genitori. Lei viene convocata in disparte e i due si incontrano. Rossella si scusa ed esprime tutto il suo affetto, lui la invita ad andare avanti così com'è. Terminato l'incontro la ragazza viene invitata ad uscire.



Federica e Jessica faccia a faccia - Occhi puntati ora su Federica. Dalla stanza delle scelte sente Alessia offrirle la possibilità di salutare per l'ultima volta una persona nel caso dovesso uscire dalla Casa. Lei sceglie Jessica che viene così convocata. Le due ragazze si abbracciano e Jessica dice di essere "felicissima di aver trovato un'amica come Federica". Un lieto fine per un rapporto che era iniziato invece in tutt'altro modo.



Le amiche-nemiche in studio per il verdetto - Le ragazze arrivano in studio, pronte ad accettare il verdetto. Con quasi 3 milioni di voti, il pubblico a casa ha deciso che tra Federica e Rossella, chi deve lasciare la Casa del Grande Fratello 14 è: Rossella. Federica torna nella Casa dopo essersi salvata per l'ennesima volta. Il suo rientro non è esattamente accolto dagli altri inquilini con feste e balli. Alessia chiede a Simone cosa il pubblico a casa vede in Federica che i suoi compagni non vedono. Lui dice che la ragazza "è tosta, intelligente e di cuore".

La mamma di Barbara - Parte un filmato dove la mamma di Barbara si rivolge alla figlia che scoppia subito in lacrime. L'rvm è solo il preludio all'incontro vero e proprio: nella Casa scatta il freeze. Tutti si bloccano e la signora Agnese entra in studio mentre la figlia è abbracciata a Manfredi. La commozione prende un po' tutti.



Il segreto di Anna e Yuri - E' il momento per i ragazzi di provare a indovinare qual è il segreto che lega Anna e Yuri. Le supposizioni sono tra le più fantasiose: da lei che ha donato un organo a lui, dal fatto che sono usciti da un grosso problema di disturbo alimentare, al fatto che sono fratellastri a loro insaputa. Secondo Rebecca e Simone invece i due sono madre e figlio... Segreto svelato e montepremi salvo!



Seconda eliminazione - Alessia convoca tutti i maschietti della Casa e li avvisa che, visto che per la quarta volta consecutiva è stata eliminata una ragazza, Grande Fratello ha deciso che ci sarà una seconda eliminazione che però riguarderà solo i ragazzi. Saranno loro stessi a decidere. Kevin vota per Luigi, Luigi punta il dito su Simone, Alessandro sceglie Diego e Diego vota per Luigi, così come Simone. Infine Manfredi elimina Simone. Alla fine i due candidati ad uscire sono Luigi e Simone: saranno le ragazze a dover scegliere chi uscirà questa sera.



La decisione delle ragazze - E' il momento della scelta definitiva. Valentina e Federica eliminano Luigi, mentre Barbara e Jessica scelgono Simone. Il voto decisivo è quello di Rebecca che, ovviamente, salva il suo compagno Simone. Luigi è il secondo eliminato di questa sera. Saluta tutti e mesto abbandona la Casa. Ma non è finita qui: il Grande Fratello ha in serbo una sorpresa per lui.



Primo giro di nomination - La prima a essere chiamata in confessionale è Barbara. Lei vota Simone, con il quale continua ad avere problemi. Mentre l'altro voto va a Diego. Alessia approfitta della presenza della ragazza per avvisarla dell'imminente ingresso nella Casa di qualcuno che fa parte del suo passato (il suo ex fidanzato). La ragazza sembra non poco preoccupata. Ma il bello deve ancora arrivare: dovrà fingere di conoscere questa persona e tenere il segreto. Se ce la farà avrà l'immunità, altrimenti le conseguenze saranno pesanti... Poi vengono chiamati Valentina e Manftredi che votano per Simone e Rebecca e per Jessica.



Ecco Livio - Stop alle nomination per conoscere l'ex di Barbara. E' Livio. Si dice pronto alla prova. Nella Casa entrerà con il nome di Francesco e la cosa più difficile sarà girarsi ogni volta che si rivolgeranno a lui con un nome che non è il suo. Del suo rapporto con Barbara dice "bello tra alti e bassi" e ancora non sa che effetto gli farà vederla mentre si bacia con Manfredi.

Ripartono le nomination - Si torna nel confessionale dove Jessica dà due volti a Simone e Rebecca e uno a Diego. Dopodiché Livio-Francesco viene presentato al gruppo. Barbara sorride, fin troppo, e si vede benissimo che è a disagio. Alessia intanto avverte tutti che "Francesco" ha un segreto... I ragazzi provano a scrutare il nuovo entrato. Quello che si lamenta è Alessandro perché "Francesco" non segue il calcio e quindi non gli sa dire come sta andando la Roma... Ripartono le nomination con Diego: un altro voto per Rebecca e Simone mentre l'altra nomination la prende Kevin. Adesso tocca a Rebecca e Simone: loro scelgono Barbara (2 voti) e Manfredi.



Arriva un altro Francesco... - Nuovo collegamento con il confessionale dove c'è Francesco Facchinetti, che subito corregge Malgioglio per il suo pronunciare "freeze" come "frizzi". Poi si dichiara come un fanatico del freeze e chiede ad Alessia di chiamarlo per il suo ingresso. I ragazzi si "congelano" e lui entra in Casa. Racconta il suo film "Belli di papà". Poi scongela Rebecca per farle cantare "La bambola" di Patty Pravo.



Rossella in studio - La prima eliminata della serata arriva in studio per commentare la sua esperienza dentro la Casa. Parte l'rvm con il "meglio" della sua permanenza. L'accoglienza che le viene riservata dai precedenti eliminati non è esattamente delle più calorose. Lei rivendica il suo comportamento: "Mi rendo conto che ho preso delle posizioni forti - dice -, ma se uno entra nella Casa e non prende posizioni cosa viene a fare? Tanto vale stare sul divano a guardare il GF".



E' il momento di Simone - Al centro della scena ora c'è Simone. Al ragazzo viene mostrata una videolettera di suo padre. Lacrime di Simone e di molti suoi compagni nella Casa. Poi tocca a Kevin fare le sue nomination e lui dà due voti a Barbara e uno a Diego.



La sorpresa per Luigi - Entra in studio il secondo eliminato, Luigi. E con lui parte una nuova fase del Grande Fratello: da questo momento ogni decisione presa in Casa dovrà essere ratificata dal pubblico. Quindi lui non abbandona la Casa ma va nel garage dove sarà sotto osservazione per la prossima settimana.



Prova e ultima nomination - I ragazzi si sottopongono alla prova settimanale, che consiste in un balletto. Per superare la prova devono superare i 300 like e l'obiettivo viene raggiunto: avranno un budget di 20 euro a testa per fare la spesa. Si chiudono poi le nomination con l'ultima coppia, quella composta da Alessandro e Federica: votano per "Rebecca e Simone" e per Kevin. Alessia si collega con la Casa per comunicare i risultati: al televoto andranno Barbara, Diego e Simone.