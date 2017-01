GF14, coccole e baci tra Giovanni e Mary Ma poi il dottore dice: "Non cerco l'amore”

29 settembre 2015 GF14, coccole e baci tra Giovanni e Mary Ma poi il dottore dice: "Non cerco lʼamore” Nella Casa cresce il feeling tra la futura infermiera e lʼortopedico, che poi si confessa con Verdiana Il primo bacio è tra Alessandro e Federica

Una nuova coppia sta nascendo nella Casa del "Grande Fratello 14". A essere sempre più vicini sono il bel dottore Giovanni e la futura infermiera Mary. Il sardo lancia sguardi in piscina e passa al contrattacco sotto le lenzuola, ma la giovane resiste, nonostante le avances del ragazzo non la lascino indifferente. Lui le ruba un bacio sul divano, ma poi confessa a Verdiana: "Qui dentro non sto cercando l'amore".

Sguardi interessati e ammiccamenti in piscina tra Giovanni e Mary e un'attrazione reciproca che non passa inosservata nella Casa del "Grande Fratello 14". "Sta già scoppiando un possibile flirt - commenta Verdiana in confessionale - Ridge si sta avvicinando alla nostra Taylor, solo che qui non ci sono stilisti".



I due si scambiano reciproche coccole sotto le lenzuola, ma Mary non cede: "Sei terribile, dormi che è meglio", dice. Poi urla tra le risate: "Grande Fratello, ti prego, vai viaaaa". In confessionale, però, la studentessa ammette di non essere indifferente al fascino del bel ortopedico sardo: "E' intelligente, bello, ha un bellissimo sorriso, una mente aperta... c'è qualcosa che non va. Avrà qualcosa che non va quest'uomo! Devo scoprirlo". Tra i due scappa anche un piccolo bacio sul divano.

Sembrano così vicini che Verdiana, in gioco in coppia con Giovanni, teme che il dottore si distragga troppo, ma proprio la ragazza raccoglie le confidenze dell'ortopedico: "Mary vuole attenzioni troppo palesi e a me queste cose non piacciono". "A me sembra sincera", ribatte Verdiana che chiede al compagno se si concederebbe un'avventura. "Non sarebbe un'avventura, ma un'odissea - risponde il dottore - Io farei la figura del playboy, lei farebbe una figuraccia e io non voglio danneggiare nessuno".

Mary, invece, si confida con Igor: "Giovanni mi piace, temo che mi veda piccola e che questa cosa sia iniziata solo perché ha notato un piccolo interesse da parte mia. La mia curiosità è capire se ci avrebbe provato con me se fossimo stati fuori e non nella Casa del Grande Fratello".

