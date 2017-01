Grande Fratello 14, Igor piange pensando al fratello: "E' la mia famiglia"

Quando parla del fratello, gli occhi di Igor diventano lucidi fino alle lacrime. Nella Casa del " Grande Fratello 14 " è tempo di ricordi. Il ragazzo si confida con i fratelli Peppe e Luigi e racconta la sua storia. L'abbandono, l' orfanotrofio , e una telefonata di tre minuti: "Ho detto a mio fratello che la famiglia siamo io e lui, non mi interessa di mio padre, non c'è mai stato, ora che sono grande, capisco che mia madre ci ha abbandonati per salvarci".

Seduto su una poltrona, Igor fa un tuffo nel suo passato: racconta di non aver mai avuto una famiglia vera e a cuore aperto parla di suo fratello. Una ferita ancora aperta: "Avevamo 4 e 3 anni, siamo stati abbandonati vicino a un cassonetto, poi la polizia ci ha portato in due istituti, siamo stati separati subito, e ricordo ancora quei momenti. Nei minimi particolari. Poi ricordo di una giornata intera passata con lui e mio padre, ora non lo vedo da 12 anni".

Igor, mentre i ragazzi lo ascoltano commossi, spiega come ha fatto a ritrovare il fratello dopo tanti anni: "Un poliziotto mi ha aiutato, mi ha contattato su Facebook e dopo una settimana mi ha mandato una mail con i recapiti di mio fratello. La prima telefonata è durata tre minuti, non avevo tanto credito sul telefonino, è stata una botta impressionante di adrenalina. Ora non lo vedo da 12 anni".