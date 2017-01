"Grande Fratello 14": ecco tutte le coppie

Alessia, elegantissima in un abito nero trasparente, annuncia che sarà il pubblico da casa a scegliere chi tra Kevin e Roberto farà coppia con Mary, la prima concorrente ufficiale del Gf14. Sotto la pioggia, con l'ombrello arriva il primo opinionista, Claudio Amendola, che presenta Mirko, il contadino vincitore dell'ultima edizione del reality. "Tutto è cambiato, a partire dallo studio", sottolinea la conduttrice.

LA PRIMA COPPIA - Si presenta Giovanni Angiolini, di Sassari, medico ortopedico: "Sono il primo laureato della mia famiglia. Ho tanta voglia di divertirmi, sono single, dopo un lungo fidanzamento, mi fanno i complimenti soprattutto le vecchiette". Quest'anno si gioca in compagnia. Irrompe Cristiano Malgioglio che con il ciuffo blu e una lastra chiede al medico un esame: "Non c'è niente da fare per la tua cervicale", è la sua risposta. Giovanni entra nella Casa e scopre che ad attenderlo ci sono molte donne. Una di loro è la sua partner. Il medico deve scoprire in un minuto chi sia la ragazza: è una infermiera e ha molti tatuaggi sul décolleté. Federica viene subito individuata. Giovanni e Federica, sono la prima coppia del Gf14: "Molto originale". In realtà appare subito Verdiana, che è la terza incomoda. Giovanni dovrà sceglierne solo una. Entra in confessionale e guarda il video di presentazione delle due fanciulle. "Sono entrambe carine e completamente diverse. Ma scelgo Verdiana, non mi piace il cliché medico-infermiera, un po' banale". Verdiana e Giovanni sono la prima coppia.

LA STORIA DI REBECCA - Rebecca racconta che prima era Sabatino e la sua, come sottolinea Alessia, è una storia che farà parlare molto: "Ero innamorata di Dio e sono diventata un prete, mi hanno dato il nome di Don Mauro. Poi ho scoperto che avevo una bella voce e ho deciso di cambiare sesso. Ora faccio la dog sitter e la colf". Malgioglio vuole sapere subito i particolari: "Lei è Rebecca Rebecca o Rebecco?". Ma la Marcuzzi lo rassicura dicendogli che li scoprirà "piano piano". Il prossimo concorrente è un uomo. Tra il pubblico appare quindi un altro concorrente, Simone: "Sono un nerd e studio matematica, il mio sogno è quello di diventare un supereroe, come ogni bambino". Rebecca e Simone sono la seconda coppia. Entrano nella Casa e conoscono gli altri due concorrenti.

LE GEMELLE - Lidia e Jessica, due gemelle, vengono scelte tra il pubblico a sorpresa. Alessandro, pugile di Nettuno, è ancora innamorato di Lidia (la storia è finita tre anni fa) e si è tatuato il nome della ragazza. Le due sorelle sono inseparabili, dormono l'una col pollice dell'altra in bocca, sono originarie di Catania e da un anno vivono e lavorano a Milano. Entrano nella casa ma non sanno ancora niente di Alessandro. Il Gf però ha una sorpresa per il giovane muscoloso e tatuato. "Mi sono innamorato solo una volta nella mia vita - dice Alessandro - Mi ha strappato il cuore, mi ha fatto male. Sentimentalmente sto messo male male male". Ad attenderlo c'è il Garage, che sostituise il famoso tugurio.

I DUE FRATELLI - Due fratelli, Peppe e Luigi Tucillo: napoletani, provengono da una famiglia di 9 fratelli, tutti avvocati tranne Peppe, che da piccolo è stato vittima di un incidente e ha perso l'udito. Ma per lui non è un handicap. Sono molto uniti e dopo la loro storia, Malgioglio si commuove. Prima di varcare la Porta Rossa Alessia riunisce tutti i fratelli. Peppe e Luigi sono ufficialmente un'altra coppia.

ROSSELLA E BARBARA - Altre due ragazze, stavolta scelte dal Gf, visto che non si sono mai incontrate, formano una strana coppia. Barbara e Rossella sono molto diverse, l'una l'opposta dell'altra. Rossella si presenta come una vamp mentre Barbara è laureata in lettere. Subito dopo va in onda una intervista doppia in stile Iene in cui le ragazze si presentano.

IL LATIN LOVER E IGOR - Manfredi, pugliese, crede di essere un latin lover: "Sono un grande conquistatore, non mi sveglio mai presto, sono un maestro di educazione fisica alle Elementari. L'amore è una cosa difficile, cerco sempre di evitarlo. La bellezza si vede e il fascino si sente". Alessia lancia la sfida: "Ma ce la farai a conquistare almeno una ragazza nella Casa?". Per prima cosa deve però conquistare la sua partner. Dopo un gioco di seduzione, scopre che è un uomo, Igor, il suo nuovo compagno di avventura. E' nato in Ucraina, ha vissuto in un orfanotrofio ed è stato adottato da una famiglia siciliana: "Sono stato separato da mio fratello, fino ai 12 anni sono cresciuto in un orfanotrofio, poi sono stato adottato, sto cercando di diventare imprenditore e di crearmi una famiglia".

LA SFIDA DI FEDERICA - Alessia in studio confida a Federica che è ancora in gioco, nonostante Giovanni l'abbia eliminata. La ragazza accetta la sfida ed entra subito in Casa. In realtà la meta è il Garage, che dividerà con Alessandro. "Non raccontare quello che hai visto", le raccomanda Alessia. Sono loro la nuova coppia, che dormirà nell'auto al posto del letto: se si grattano il naso contemporaneamente parte la radio con la canzone "Sbucciami" di Malgioglio. Rebecca e Simone vengono chiamati in confessionale: scoprono l'esistenza del Garage e di Alessandro. Devono custodire il segreto. E non dire a nessuno l'esistenza di quello che hanno visto. Devono "controllare" Lidia e fornire da mangiare ad Alessandro. Vedono anche il Cavau, dove è custodito il montepremi di 250mila euro. Se Rebecca e Simone falliranno la loro missione, perderanno 5 mila euro dal montepremi.

LA COPPIA SCELTA DA CASA - Dalla Casa galleggiante arrivano Mary, che in una busta scrive il nome del partner che ha scelto per stare con lei: "Preferirei come compagno nella Casa Roberto, mi sono trovata molto bene e vorrei condividere con lui questa esperienza". Ma a decidere sarà il pubblico: "E' sovrano", dice Alessia. I telespettatori salvano Kevin. L'ultima coppia è stata formata: Mary e Kevin. Alessia nel frattempo si è cambiata di abito e annuncia che entrerà nella casa per un paio di ore per conoscere meglio i ragazzi: "E' la mia prima volta nella casa", racconta.



GLI ASCOLTI DELLA PRIMA SERATA - "Ieri, emozionante e divertente, è tornato il Grande Fratello - ha commentato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri - È tornato il papà di tutti i reality ed è tornato con un grande risultato: leader della serata sul target pregiato dei 15-64 anni con 22.21% di share e picchi che hanno superato il 36% di share. Boom tra i giovanissimi: 36.4% di share sul pubblico 15-19 anni e 33.5% di share tra i 25-34enni". Il reality è stato argomento di 80.000 tweet nel corso della serata, mentre il sito ufficiale della trasmissione ha fatto registrare 1.000.000 di pagine viste. "Dopo 14 edizioni la Casa più spiata d'Italia è più viva che mai - dice Scheri - Alessia Marcuzzi è stata come sempre eccezionale, perfetta padrona di casa e con lei hanno fatto un grande lavoro Claudio Amendola e Cristiano Malgioglio".