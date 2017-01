GF14, primo bacio nella Casa: tra Alessandro e Federica scoppia la passione

Nella Casa del "Grande Fratello 14" arriva il primo bacio. Scoppia la passione tra Alessandro e Federica, inquilini, per il momento, del Garage, che ha sostituito il tugurio delle passate edizioni. Tra il pugile e la studentessa il feeling è stato evidente sin dai primi momenti vissuti nel reality e tra coccole, abbracci e sguardi languidi, ci è scappato anche un bacio. Alessandro non sa che nella Casa c'è la sua ex Lidia... Triangolo in vista?