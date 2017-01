25 settembre 2015 Grande Fratello 14, ecco tutte le donne della Casa Le schede delle inquiline di questa nuova edizione del reality di Canale 5. Insieme a loro, otto concorrenti uomini

BARBARA DONADIOEtà: 27 anni

Data di nascita: 9 maggio 1988

Luogo: Viareggio (Lucca)

Vive a: Viareggio

Stato civile: nubile

Altezza: 174 cm

Peso: 53 kg

Occhi: marroni

Capelli: biondi

Studi effettuati: Laurea triennale in letterature europee

Lavoro: modella/hostess



Una “mattarella, zingarella” che ne combina di “cotte e di crude”. Barbara viene considerata così a Viareggio, la città dove è nata e dove vive insieme alla mamma – i genitori si sono separati quando lei era piccola – e alla zia. Laureata in Letterature Europee, durante l'Erasmus ha vissuto per un periodo – che lei considera il più bello della sua vita - in Spagna, a Madrid. Lei si descrive come una persona felice, entusiasta, dinamica ma poco concreta. Sempre sorridente e positiva, crescendo ha avuto un'evoluzione: "Da timida sono arrivata a essere quasi sfacciata, da composta e introversa ad estroversa e a volte sopra le righe. Sono concentrata sul mio presente. Amo cogliere le occasioni al volo e non farmi sfuggire niente perché la vita è una sola e ho intenzione di godermela tutta senza rimpianti”. Ha tanta voglia di scoprire il mondo ed è alla costante ricerca di sé stessa: "per me stessa, forse, ho rinunciato al più grande amore della mia vita”. Al momento è single. Non si considera "buonista”. Anzi, "sono una che fomenta”, ma "voglio dimostrare che le donne possono essere solidali tra loro". Barbara Donadio gioca in coppia con Rossella Intellicato Leone



FEDERICA LEPANTOEtà: 22 anni

Data di nascita: 6 febbraio 1993

Luogo: Salerno

Vive a: Faenza (Ravenna)

Stato civile: nubile

Altezza: 174 cm

Peso: 58 kg

Occhi: azzurri

Capelli: neri

Studi effettuati: maturità liceo classico

Lavoro: studentessa scienze infermieristiche



Federica è una ragazza di 22 anni che si divide tra università e lavoro. Si è trasferita a Roma nel 2012 perché voleva andare via da casa e ha cominciato a lavorare nei locali. Avrebbe voluto studiare moda ma poi ha cambiato idea e si è iscritta a Infermieristica. Oggi è contenta della scelta, in ospedale si trova bene e le mancano pochi esami alla laurea. Oltre a studiare, continua a lavorare nei locali come ragazza immagine (anche se ammette che è un mondo che non le piace più) e per arrotondare fa anche la baby sitter. Si descrive come una persona simpatica, intraprendente, volubile e permalosa. Le piace essere corretta con gli altri e quando c'è da divertirsi non si tira indietro. Con i genitori ha un bel rapporto, migliorato da quando vive lontana: “quando ero più piccola avevo un rapporto conflittuale con loro, sono sempre stata ribelle; la lontananza ci ha avvicinato”. E' molto legata alla sorella, anche se caratterialmente sono agli antipodi. A 18 anni stava per sposarsi ma poco prima del matrimonio ha scoperto che il fidanzato la tradiva. Delusa dagli uomini ha preferito concentrarsi su se stessa e sulla propria realizzazione anche se nel futuro si vede con marito e figli. Federica Lepanto gioca in coppia con Alessandro Calabrese.



JESSICA VELLAEtà: 23 anni

Data di nascita: 27 novembre 1991

Luogo: Catania

Vive a: Milano

Stato civile: nubile

Altezza: 163 cm

Peso: 50 kg

Occhi: azzurri

Capelli: castani

Studi effettuati: Licenza media

Lavoro: cameriera



Jessica è la sorella gemella di Lidia, sono praticamente identiche tranne per il colore dei capelli: Jessica è mora, Lidia è bionda. Entrambe vivono a Milano da novembre 2014 dove lavorano in un locale come cameriere. Delle due Jessica è la più mite, calma e pigra. Insieme si compensano. Sono legatissime: non possono immaginare di stare lontane o di fare qualcosa l'una senza l'altra, vivono in simbiosi: “viviamo insieme, dormiamo insieme, mangiamo insieme, ridiamo insieme, lavoriamo insieme e non ci annoiamo mai. Insieme siamo invincibili”. Hanno una sorella maggiore di 28 anni con la quale vanno molto d'accordo e sono legatissime alla mamma. Tutte e quattro hanno lo stesso tatuaggio. Jessica Vella gioca in coppia con la gemella Lidia.



LIDIA VELLAEtà: 23 anni

Data di nascita: 27 novembre 1991

Luogo: Catania

Vive a: Milano

Stato civile: nubile

Altezza: 163 cm

Peso: 50 kg

Occhi: azzurri

Capelli: biondi

Studi effettuati: Licenza media

Lavoro: cameriera



Lidia è la sorella gemella di Jessica, sono praticamente identiche tranne per il colore dei capelli: Lidia è bionda, Jessica è mora. Entrambe vivono a Milano da novembre 2014 dove lavorano in un locale come cameriere. Delle due Lidia è più forte, risoluta, estroversa e litigiosa. Insieme si compensano. Sono legatissime: non possono immaginare di stare lontane o di fare qualcosa l'una senza l'altra, vivono in simbiosi: “viviamo insieme, dormiamo insieme, mangiamo insieme, ridiamo insieme, lavoriamo insieme e non ci annoiamo mai. Insieme siamo invincibili”. Hanno una sorella maggiore di 28 anni con la quale vanno molto d'accordo e sono legatissime alla mamma. Tutte e quattro hanno lo stesso tatuaggio. Lidia ha avuto un grande amore: Alessandro Calabrese. I due si sono lasciati da un po' e Lidia dice di non amarlo più. Ora, però, lo incontrerà nuovamente nella Casa… che reazione avrà? Lidia Vella gioca in coppia con la gemella Jessica.



REBECCA DE PASQUALEEtà: 36 anni

Data di nascita: 14 luglio 1979

Luogo: Eboli (Sa)

Vive a: Prato

Stato civile: nubile

Altezza: 180 cm

Peso: 84 kg

Occhi: castani

Capelli: castani

Studi effettuati: diploma canto lirico

Lavoro: colf e dog sitter



“Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca”. Con queste semplici parole, Rebecca sintetizza il suo lungo e difficile percorso. “La formula migliore per descrivere la mia vita è: 'Il coraggio dei cambiamenti!'”. Sabatino nasce a Eboli e dopo la scuola media comincia a lavorare come commesso. A 16 anni segue la vocazione ed entra nel monastero di Montecassino come monaco benedettino. Dopo il noviziato diventa Don Mauro e si trasferisce presso il convento di Cave dei Tirreni. In quel periodo si diploma al liceo scientifico e studia canto al Conservatorio per 5 anni, conseguendo il diploma di canto lirico. A 21 anni abbandona il convento, torna a casa e decide di parlare ai genitori della sua omosessualità. Per la madre non è una sorpresa, mentre il padre, inizialmente, ha una reazione negativa. Ma con il passare del tempo tra loro è tornato il sereno: "La mia famiglia mi ha capita e mi ama, quindi del giudizio degli altri mi importa niente”. Rebecca ha lavorato nel coro del Teatro Verdi di Firenze e ora è una casalinga felice: "è la mia grande passione: mi piace cucinare, stirare, lavare i panni a mano, curare il mio giardino, prendermi cura dei miei animali. Adoro le cose di un tempo: ascoltare gli anziani, tenere vive le tradizioni, condividere la tavola con gli amici, mi piace donare serenità". Rebecca De Pasquale gioca in coppia con Simone Nicastri.



ROSSELLA INTELLICATO LEONEEtà: 29 anni

Data di nascita: 2 ottobre 1985

Luogo: Torino

Vive a: Torino

Stato civile: nubile

Altezza: 168 cm

Peso: 53 kg

Occhi: azzurri

Capelli: biondi

Studi effettuati: Laurea breve Istituto Europeo Design

Lavoro: imprenditrice



Figlia di un imprenditore nel ramo dell'abbigliamento, Rossella è, a sua volta, una giovane imprenditrice a cui piace la bella vita, divertirsi e stare al centro dell'attenzione. Viziata - dice di non alzarsi mai prima delle dieci di mattina e di fare colazione rigorosamente a letto -, è consapevole della sua fortuna e ammette che tutto quello che ha lo deve alla famiglia e al padre che si è costruito da solo. In azienda non ha un ruolo vero e proprio, ma ha una forte attitudine al comando: “sono forte, arrogante, leader, mi piace comandare e dare ordini… sono bionda con gli occhi azzurri ma non sono scema”. Anche in amore le piace comandare. L'ultima storia importante è durata due anni. Ha pochi amici (le persone vicine sono quelle scelte da lei), pratica la thai boxe, le piace andare in discoteca, colleziona cappelli e beve solo e rigorosamente champagne. Rossella Intellicato Leone gioca in coppia con Barbara Donadio.



VERDIANA FANZONEEtà: 27 anni

Data di nascita: 11 luglio 1988

Luogo: Caltagirone

Vive a: Pistoia

Stato civile: nubile

Altezza: 160 cm

Peso: 56 kg

Occhi: azzurri

Capelli: castani

Studi effettuati: Laurea in lettere

Lavoro: manager di un fast food



Determinata ma insicura, spregiudicata ma sognatrice, battute da maschiaccio ma lacrima facile. Tutto questo e molto altro è Verdiana, una ragazza dalle mille sfaccettature, ma quella che prevale è quella comica e autoironica: “l'ironia è il mio modo di affrontare la vita e le sue insensatezze”. Laureata in Lettere, lavora come manager in un fast food e vive a Pistoia con la sorella Marzia, “non abbiamo un rapporto idilliaco. Dice che sono egocentrica, prepotente…”. I genitori si sono separati qualche anno fa ma lei ha un buon rapporto con entrambi, soprattutto con la mamma che definisce “il suo grande amore”. E' single anzi, come dice lei, “sono tristemente zitella. Il desiderio di accasarmi c'è ma non trovo, nel frattempo mi intrattengo. Il matrimonio mi commuove e rimane uno dei miei sogni. Negli ultimi anni ho anche maturato il desiderio di un figlio”. Si è innamorata una sola volta, è stata una storia complicata fatta di tira e molla: “io sono come il pinguino, amo lo stesso uomo fino alla morte”. Per lei l'amicizia è sacra e infatti è molto selettiva. Pratica il crossfit che è anche la sua valvola di sfogo. Verdiana Fanzone gioca in coppia con Giovanni Angiolini.



