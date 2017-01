"Grande Fratello 14": tra Alessandro e Federica è feeling nel Garage

Dopo la prima notte in auto, nel Garage che ha sostituito il tugurio nella Casa del "Grande Fratello 14", tra Alessandro e Federica è già feeling. I due hanno passato tutta la mattinata a conoscersi tra coccole e abbracci. Il pugile non sa che dall'altra parte della Porta Rossa c'è la sua ex Lidia (gemella di Jessica) e prova a voltare pagina. Tra i due è solo amicizia? Troppo presto per dirlo...