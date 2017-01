"Grande Fratello 14", quando Mary Falconieri voleva diventare Miss Italia

Mora, sorridente, bella. Perfetta per Miss Italia. Dal passato di Mary Falconieri, la sexy concorrente del Grande Fratello 14, emergono foto della sua partecipazione al concorso di bellezza. Allora aveva la fascia di Miss Cinema Puglia e non riuscì a conquistare la famosa coroncina. L'anno dopo provò, come lei stessa ha raccontato, a diventare velina. Quella nella casa sarà la volta buona per la 23enne?