Grande Fratello 13, va in scena il gioco delle coppie... in crisi

13:34 - Se quella scorsa era stata la settimana degli amori sbocciati, questa è stata sicuramente quella della crisi. E così, in vista della puntata di lunedì sera, nella Casa del "Grande Fratello 13" tanto Chicca e Giovanni quanto Roberto e Diletta e Fabio e Angela devono fronteggiare momenti di tensione e chiarimenti. Ma per tutti l'idillio sembra ormai prossimo alla fine.

I motivi di contrasto sono diversi. Se Chicca e Giovanni devono infatti fare i conti con la freddezza di lui nei confronti della ragazza, tra Fabio e Angela il momento è davvero al calor bianco. I due litigano furiosamente di notte e alla base sembra esserci l'evidente gelosia di Angela nei confronti di Chicca. Gelosia scoppiata in tutta la sua forza dopo che Fabio ha parlato con la ragazza per chiarire alcune incomprensioni passate. Il risultato è stata una scenata che ha scosso la tranquillità della notte nella Casa.



In quanto a Diletta e Roberto, dopo essere stati in cantina per la cena vinta con il gioco sull'affinità di coppia fatto durante il serale di settimana scorsa, fanno di tutto per dimostrare che quella vittoria è stato un fuoco di paglia. La situazione è molto tesa e discutono anche per le cose più banali. Diletta per esempio si infuria perché Roberto, alzatosi mentre stavano parlando, non è più tornato perché si è fermato a parlare con qualcun altro. Lei glielo fa notare e lui non usa mezzi termini: "Mi annoi, sei pesante!".