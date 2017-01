26 aprile 2014 Grande Fratello 13, amore ormai (quasi) finito tra Chicca e Giovanni Lei è in preda alla paura e si commuove, lui ha seri dubbi e non sa come agire Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - Non sembra rientrare la crisi tra Chicca e Giovanni, la prima coppia nata dentro la Casa di "Grande Fratello 13". La ragazza si confida con Angela e un po' commossa svela tutta la sua tristezza pronta a subire un'altra batosta amoroso. Dal canto suo Giovanni si apre con Modestina e le confessa di avere ancora dei dubbi e di non sapere come recuperare il rapporto ormai compromesso.