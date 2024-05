Inchiesta Liguria, settimana decisiva per le indagini | Il mistero dei conti in rosso di Signorini e l'ipotesi gioco d'azzardo

Al vaglio i conti di Signorini e Toti

Secondo gli inquirenti, la situazione economica di Signorini potrebbe essere legata, come spiega Il Secolo XIX, alla passione per il gioco dell'uomo. Dalle intercettazioni emergono più volte le difficoltà economiche dell'ad di Iren, a cui spesso è andato in soccorso Aldo Spinelli, come nel caso del conto per il matrimonio della figlia (circa 13mila euro) e per l'acquisto di un bracciale Cartier per la fidanzata. Dalle indagini sarebbe emersa la passione di Signorini per il casinò di Monte Carlo che frequentava con una certa regolarità e dove spesso fiches e soggiorni erano pagati dallo stesso Spinelli. Gli inquirenti vogliono ora capire se il gioco possa essere stato un vizio tale da azzerare i conti del manager o se i capitali di Signorini non siano stati spostati altrove.