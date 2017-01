"Grande Fratello 13", Mirco conquista Modestina con una cena romantica

12:04 - Una cena romantica, per due, che colpisce nel segno. Mirco non molla la preda e nella Casa del "Grande Fratello 13" organizza una sorpresa per Modestina. L'atmosfera è perfetta: un tavolo davanti alla piscina, fiori, candele, Champagne e una scritta: "Sei meravigliosa". La bella riccia siciliana gradisce molto: che stia per cedere alle avances del fantasioso contadino?

Prima di entrare nella Casa Modestina ha messo le mani avanti e ha raccontato di essere fidanzata. Anche se del ragazzo non c'è traccia e l'opinionista del reality Vladimir Luxuria ha più volte ribadito che secondo lei la ragazza è single.



Mirco però non si arrende e prima sfida il presunto compagno, il famoso "man", come lo chiama la siciliana: "Se sei un uomo vieni nella Casa", poi per conquistarla le organizza una sorpresa, aiutato dagli amici Samba e Roberto. Una cena spettacolare che impressiona piacevolmente Modestina. Per ora è finita solo con un brindisi, nelle prossime ore chissà...