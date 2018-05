Sorpresa per Marco Bocci: Laura Chiatti gli dedica “A mano a mano”

Marco Bocci non ha fatto in tempo a rientrare nella giuria di Amici - dopo essere stato dimesso pochi giorni fa dall’’ospedale, ricoverato per una forte febbre improvvisa – che subito ha avuto una sorpresa, in perfetto stile De Filippi: da dietro le quinte del suo programma ha fatto capolino sua moglie Laura Chiatti, che gli ha dedicato “A mano a mano”, una delle canzoni più romantiche di Rino Gaetano. “Questo è un colpo veramente basso” ha commentato l’attore perugino, che mentre la moglie cantava a stento è riuscito a trattenere la commozione. Subito dopo l’attrice è stata invitata a partecipare alla divertente Lip Sync Battle (ormai un classico di questa edizione di Amici), in cui ha imitato Lorella Cuccarini e ballato in un’esilarante versione di “Testa spalla”, di Don Lurio e Lola Falana. Ermal Meta non ha avuto dubbi: la migliore è stata Laura Chiatti, insieme all’ex rugbista Martin Castrogiovanni.