Sesso nella casa del Grande Fratello, ma è tutto uno scherzo architettato ad hoc

Uno scherzo architettato ad arte da alcuni concorrenti del Grande Fratello ha letteralmente mandano in tilt social network e siti d'informazione. Luigi Favoloso, assieme all’aiuto di Angelo e altri coinquilini, ha fatto credere agli altri di aver avuto dei rapporti sessuali all’interno della casa di Cinecittà. La confessione, avvenuta durante una cena, ha scatenato i fan del reality che solo grazie a Barbara d’Urso sono riusciti a scoprire la verità. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque è stato infatti mandato in onda il confessionale in cui Luigi, Angelo e soprattutto Filippo spiegavano lo scherzo: "Gli ho fatto credere che io ho avuto addirittura più di un rapporto all’interno della casa", ammette ridendo l’ormai ex fidanzato di Nina Moric.