"Grande Fratello 15", festa hawaiana e... Mariana e Alberto si appartano

Festa hawaiana nella Casa del Grande Fratello 15 con tavola super imbandita tra pesce, riso, frutta, e decorazioni colorate e variopinte. Nel bel mezzo del party Alberto e Mariana si isolano dal resto del gruppo. Negli ultimi giorni, “complice” la Nomination della modella campana, i due si sono avvicinati molto. È lei stessa a spiegarlo. “Ti cerco perché da te ho ricevuto consigli molto utili per andare avanti qui dentro”, gli dice. Poi aggiunge: “Avevo bisogno di una forza per andare avanti, per capire come affrontare le cose”, sottolinea l’affascinante biondina.

Il ragazzo è lusingato dalle parole della coinquilina e non perde occasione per farle complimenti e rincuorarla ancor più. “Spero che tu non esca, anche per me, perché mi fa piacere corteggiarti”, le dice. “Sei una donna bella, elegante, sarebbe un peccato”, sottolinea. Il discorso continua anche a tavola, il gruppo propone un brindisi per Tarzan e Jane. Se stia formando una nuova coppia non possiamo saperlo, certo è che lo scopriremo prossimamente.



Mentre la musica continua a risuonare tra le mura della Casa di Cinecittà, la festa hawaiana non coinvolge più tutti i ragazzi. Anche Veronica, Alberto e Simone preferiscono spostarsi e vanno nella zona notte per fantasticare sulla Finale, invece che continuare a brindare e ballare in giardino. I Concorrenti pensano al montepremi, ad un’eventuale spartizione del denaro e anche ai debiti del giovane Tarzan.