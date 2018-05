"Grande Fratello 15", tra Luigi e Veronica incomprensioni o schermaglie amorose?

La discussione tra i due continua e Veronica puntualizza: "Non mi lamento, ma trovo incoerente il tuo atteggiamento. La cosa che mi dà più fastidio è che da giorni mi chiedi che io ti protegga. Non voglio più parlarti, mi annoiano i tuoi atteggiamenti, non ho più fiducia in te, ci sono troppe criticità nei tuoi comportamenti. Non capisco che giochi fai". "Non è un gioco contro di te, stai diventando un po' pesante. Non ho detto a Mariana che è la donna della mia vita. Io non ho niente da fare, tu dormi come un ghiro, le ho solo tolto le molliche dalla testa e tu mi critichi!", ribatte in maniera scherzosa Luigi Favoloso.