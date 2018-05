"Io e Simone, quattro anni insieme". Anche Stefania, con una foto in bianco e nero, festeggia un giorno speciale per entrambi. Simone invece, dopo aver minuziosamente scritto la dedica, va in giro per casa mostrando fiero la sua creazione. "Ti amo amore, ci vediamo la settimana prossima perchè tanto esco martedì!" dice ironicamente l'ex spogliarellista, in nomination e a rischio eliminazione insieme a Danilo e Mariana.



Poi, contento del suo gesto, Simone va in confessionale con Matteo, Veronica, Alberto e gli altri per raccontare questo momento romantico.



Insieme a lui anche Lucia Bramieri ha voglia di una dedica affettuosa. Il suo messaggio scritto su carta è rivolto ai suoi genitori e agli amici più cari. "Mamma e papà vi voglio bene, mi mancate. Amiche vi abbraccio", si legge sul suo cartello. "Non dimenticatemi, tornerò più forte che mai", aggiunge poi con un po' di malinconia.