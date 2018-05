"Grande Fratello 15", danze sfrenate nella Casa a ritmo di "Dirty Dancing"

Danze sfrenate e urla di gioia per i ragazzi del Grande Fratello 15 . Tutti insieme hanno vissuto un momento di particolare euforia quando hanno visto entrare nella Casa il cast del musical " Dirty Dancing ", spettacolo in questi giorni a Roma e ispirato alle celebri gesta di Patrick Swayze e Jennifer Grey nell'omonimo film del 1987. Il risultato è stata un'esibizione coi ballerini davvero elettrizzante.

All'improvviso il Grande Fratello chiama il "freeze", momento in cui i ragazzi devono immobilizzarsi, qualunque cosa stiano facendo. Ecco che a poco a poco cantanti e ballerini del musical fanno il loro ingresso e sulla note della celebre colonna sonora del film "(I've Had) The Time of My Life" cantata originariamente da Bill Medley e Jennifer Warnes, ballano nel salone.