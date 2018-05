"Grande Fratello 15", Rodrigo Alves parla dei suoi interventi: "Tutti devono sapere che è pericoloso"

"Ma quindi a te mancano quattro costole?" chiede Alessia incuriosita. "Sì ma è un'operazione che non rifarei, ho delle cicatrici molto grosse" argomenta Alves. "E le ho tutte conservate nella mia casa di Londra!" ammette candidamente.



La serie dei dettagli continua. "Mi hanno iniettato della placenta per un intervento vicino agli occhi". Poi con Luigi entra in alcuni dettagli tecnici. "Ho fatto più volte il Prp (concentrato di piastrine ottenuto mediante centrifugazione del sangue e caratterizzato dalla forte concentrazione di fattori di crescita per stimolare la rigenerazione dei tessuti - ndr) nella testa, sul viso e sul collo" dice.



Alessia vuole saperne di più sulla cicatrice che il ragazzo anglo-brasiliano ha in testa. "E' dovuta al trapianto di capelli che ho fatto per tre volte. Poi ho rifatto anche le orecchie, volevo vedermele più piccole. Per fare questo tipo di interventi bisogna essere davvero forti" racconta.



La ragazza torinese è sempre più affascinata dal racconto del "Ken umano" e gli tocca i pettorali, dove ha fatto inserire delle protesi, per sapere se le cicatrici fanno male. "Assolutamente no, tocca pure" dice Alves.



"Nei bicipiti ho messo il silicone, ma mi ha fatto molto male. E' stato un intervento di sette anni fa. Ho tanta 'manutenzione' da dover fare... questo è molto stancante" ammette il ragazzo. "E' una bella sensazione essere una persona unica al mondo, presto farò 35 anni e mi sento in salute, ma ho una responsabilità essendo un personaggio pubblico e devo dire che tutto questo può essere pericoloso" conclude.