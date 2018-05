Il Ken umano Rodrigo Alves entra nella Casa del Grande Fratello

E' il momento dell’entrata di Rodrigo Alves nella casa. Il Ken umano mondiale - nel Guinness dei primati per le numerose operazioni fatte per trasformare il suo corpo - arriva davanti alla Porta Rossa. "Sono gonfio, ma sono felice di essere qui", dice facendo riferimento a qualche livido ancora presente sul suo volto. "Sembra Barbie", ironizza Simona Izzo. "Gli hanno sbagliato la dentiera", scherza a sua volta Cristiano Malgioglio.



"Starai lì per qualche giorno e qualche notte", spiega Barbara d’Urso, che poi si collega con i ragazzi in Casa e chiede ad Angelo - il Ken italiano - Danilo, Simone e Lucia Bramieri di andare in salotto. Là i concorrenti trovano Rodrigo. Angelo lo abbraccia esclamando: "I love you". Lucia afferma: "Ma sei vero o finto?". Cristiano Malglioglio nota una somiglianza tra Alves e Lucia Bramieri. "Separati alla nascita", dice dopo che Rodrigo mette gli occhiali della concorrente. Tra le risate dello studio e di Barbara d’Urso, il Ken mondiale si presenta a tutti gli altri abitanti della Casa.