Grande Fratello, il Ken umano Rodrigo Alves pronto a entrare nella casa

Il Grande Fratello si prepara ad accogliere un nuovo concorrente. A dare l’annuncio in anteprima ci ha pensato direttamente la padrona di casa, Barbara d'Urso, dal salotto di Domenica Live.



Si tratta di Rodrigo Alves meglio noto con il soprannome di Ken Umano, un volto già conosciuto, non solo in Italia, e amatissimo soprattutto dalla conduttrice di Canale Cinque che più volte lo ha avuto ospite nei suoi talk show. Il modello di origini brasiliane è stato scelto per sostituire Baye Dame, squalificato dopo l’aggressione verbale alla concorrente spagnola Aida Nizar.



Diventato famoso per essersi sottoposto a ben 58 operazioni chirurgiche, Alves troverà nella casa l'altro Ken umano, il nostrano Angelo Sanzio, anche lui diventato famoso per essere ricorso più volte alla chirurgia plastica. "Ciao Italia! Io, Rodrigo Alves, il Ken umano entrerò nella casa del Grande Fratello e non vedo l’ora di conoscere gli altri concorrenti", ha dichiarato Alves nella breve clip mandata in onda dalla d'Urso.